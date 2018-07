Bimba morsa da una vipera al parco: "Era sull'altalena, un sibilo poi il dolore forte"

Stava giocando sull'altalena del parchetto attrezzato quando ha sentito un sibilo e poi quel forte dolore al braccio: forte spavento per una bimba di otto anni morsa da una vipera nel tardo pomeriggio di sabato in zona Savena, soccorsa subito dalla mamma che fortunatamente ha capito subito di che si trattava e l'ha portata immediatamente all'Ospedale Sant'Orsola, dove è stata prontamente soccorsa trattata in coordinemento con il centro anti veleni di Milano e Pavia.

La mamma: «Il veleno inoculato fortunatamente non era molto. Aveva già morso»

«Ho visto subito i due segni dei morsi e ho capito che erano da attibuire a una vipera, per questo anche se per un istante mi si è gelato il sangue non ho perso tempo e l'ho portata in ospedale - racconta la mamma della bimba - dove è stata trattenuta per un paio di giorni ricevendo le cure del caso per poi essere dimessa senza complicazioni. Fortunatamente pare che la sacca di veleno del serpente fosse già parzialmente svuotata forse per una preda precedente e per questo il veleno inoculato non era in molto, per fortuna. Mia figlia comunque sentiva molto dolore e naturalmente ha pianto per la paura presa».

Morsi di vipera, il medico spiega che fare: «Importante immobilizzare l'arto subito»

Vincenzo Bua, direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, ha spiegato come comportarsi in casi come quello del caso descritto e come evitare di lasciarsi cogliere impreparati: «Importante la prevenzione, subito il 118, ma nei primi momenti capire bene cosa bisogna fare per evitare aggravamenti».