Tragedia in via Quirino di Marzio: due bimbi precipitano da palazzina e muoiono

Tragedia questa mattina in via Quirino di Marzio, dove due bambini sono precipitati dall’ottavo piano di un palazzo. A prendere la vita due piccoli di 10 e 14 anni. Sul posto polizia Scientifica e Squadra Mobile. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Indagini sono in corso.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini di passaggio, che avrebbero trovato i corpi nel cortile sottostante la palazzina.

A quanto si apprende la famiglia dei bambini è straniera ma residente in Italia da tempo e composta di altri due bambini oltre a quelli deceduti.