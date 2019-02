Sfila il carnevale, tre bambini si perdono: ritrovati dalla Municipale

Una giornata di festa si è trasformata in ore di angoscia per tre coppie di genitori che nel pomeriggio di ieri hanno smarrito i propri figli, durante i festeggiamenti del carnevale a San Lazzaro.

A trovare i bambini sono stati gli agenti della Polizia municipale, in sevizio durante la manifestazione. Il primo a perdersi è stato un piccolo di otto anni, notato da un agente in via Repubblica.

Questo si è avvicinato e dopo qualche battuta è riuscito a farsi dare nome e cognome: immediatamente vigili, sindaco e carabinieri, che seguivano la sfilata dei carri, si sono attivati per rintracciare la mamma e il papà, che disperati lo stavano cercando tra le tante maschere.

Poco dopo gli agenti hanno notato un bambino in via Milano e una bambina in piazza: entrambi erano soli e in lacrime. Anche in questo caso I genitori di tutti e due sono stati rintracciati poco dopo dagli agenti, mentre correvano in cerca dei propri figli. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi.