Bambini 'schedati' a Pianoro: Borgonzoni denuncia all'ispettorato di polizia della Camera dei Deputati

Non si placano le polemiche sulla vicenda dei bimbi ‘schedati’ a Pianoro: informazioni sensibili, su situazione familiare, disagi, osservazioni sulla loro psicologia e sul comportamento ritrovati in armadi senza chiavi a Rastignano, in una stanza a disposizione dei gruppi politici del Comune di Pianoro dall'ex candidato sindaco della Lega, Luca Vecchiettini.

E il giorno dopo la bufera, la senatrice e candidata della Lega alle regionali Lucia Borgonzoni annuncia di aver "sporto denuncia all’ispettorato di polizia della Camera dei Deputati". Attraverso una notra, Borgonzoni spiega: "Stiamo valutando azioni anche contro certi componenti dell’Amministrazione che stanno diffondendo o avallando - su ogni canale, anche social - notizie falsate nel tentativo di screditare il nostro consigliere Vecchiettini, invece di spiegare a centinaia di genitori le ragioni per cui non sono stati effettuati i controlli. La trasparenza è un dovere degli Amministratori ed è intollerabile che questi invece attacchino chi ha portato alla luce un fatto scandaloso, che ha esposto centinaia di minori”. La candidata alla Presidenza della Regione Emilia Romagna , insieme all’avvocato e deputato Gianluca Vinci, segretario della Lega Emilia, ha sporto così denuncia per il caso degli oltre 7 faldoni con i profili di centinaia di bambini trovati nel palazzo dove ora si trovano i gruppi consiliari, nella frazione di Rastignano.

“Per amore della verità - continua Borgonzoni - faccio presente che quanto afferma il vicesindaco di Pianoro riguardo al mio presunto ingresso, quasi di ‘nascosto’ nel palazzo dei gruppi, è falso. Ieri ero a Roma per attività d’aula e la facilità di accesso a quei fascicoli ci è stata segnalata da diverse persone, come abbiamo avuto modo di appurare e documentare. Ciò detto sarebbe stato nel mio pieno diritto accedere a quei locali. Le foto diffuse - chiaramente omettendo i nomi - e video in nostro possesso testimoniano come quei dati fossero potenzialmente alla mercé di chiunque”.

E ancora: “Pretendiamo chiarezza e spiegazioni anche sui contenuti ritrovati: non può esistere che per anni siano stati raccolti dati e informazioni sensibili di centinaia di bambini e famiglie nell’ambito di un progetto che era destinato a gruppi e classi e non ai singoli alunni, come la stessa Amministrazione ha dichiarato rispondendo, il 27 settembre 2019, a una interrogazione della Lega”.