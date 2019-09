Rischio soffocamento nei bambini, la Regione finanzia corso a educatori e insegnanti

Un boccone di cibo, un pezzo di gioco o un piccolo oggetto infilato erroneamente in bocca che vanno ad ostruire le vie aeree. Secondo i dati ufficiali della Società italiana di pediatria (Sip), ogni anno circa 50 bambini in Italia muoiono per soffocamento da corpo estraneo: il 27% dei decessi accidentali nei minori, soprattutto i più piccoli.

La Regione Emilia- Romagna ha così deciso di realizzare, finanziandolo con 100mila euro, un progetto specifico per tutti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, nell'ambito di un più ampio contesto di azioni finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza dei più piccoli. Saranno organizzati, già durante questo anno scolastico, corsi di formazione e aggiornamento e specifici materiali informativi.

"Conoscere i 'cardini' del primo soccorso è importante, per tutti gli ambiti della vita quotidiana - sottolinea l'assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi-. E poiché vogliamo garantire la salute e la sicurezza di chi è più fragile e indifeso, e dunque dei bambini, dobbiamo partire dai luoghi dove trascorrono diverse ore nell'arco della giornata, i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, e rafforzare le competenze di chi vi opera. Il progetto che siamo ben contenti di avere realizzato e finanziato va proprio in questa direzione".

Rivolti agli addetti al primo soccorso dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, i corsi di formazione e aggiornamento puntano a far acquisire - o rafforzare ulteriormente - le capacità d'intervento pratico per la disostruzione delle vie respiratorie: è fondamentale, infatti, conoscere le manovre da eseguire in caso di rischio di soffocamento, in seguito all'introduzione di un corpo estraneo nelle vie aeree dei bambini. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato valido anche nel contesto della formazione obbligatoria di queste figure. I corsi saranno organizzati a Bologna dalla Croce Rossa