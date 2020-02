Bimbo di 2 anni resta chiuso in auto: passante spacca il vetro

E' rimasto bloccato in auto e un passante ha spaccato il vetro della vettura per salvarlo. E' successo nella tarda mattina di oggi a Imola, in via Aurelio Saffi, nel parcheggio della Bocciofila. Da quanto si apprende sembra che un bambino di due anni sia rimasto chiuso dentro l'abitacolo a causa delle portiere bloccatesi dall'interno automaticamente.

Un passante, sentendo le urla del bambino e vedendo lo stato di agitazione della mamma non ci ha pensato due volte e ha rotto il vetro facendo uscire il bambino. Sul posto i Vigili del fuoco dal distaccamento imolese con una squadra, i Carabinieri e i sanitari del 118 che ha valutato le condizioni del bambino e i Carabinieri.