Via Ettore Bidone: bimbo di 5 anni precipita dal balcone

E' stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Maggiore il bimbo di circa 5 anni che questa sera, poco dopo le 20, sarebbe caduto dal balcone di un'abitazione in via Ettore Bidone, a Bologna. Sembra che il piccolo fosse sul terrazzo quando, per motivi ancora da accertare, sarebbe 'volato' giu dal terrazzo, collocato al primo piano di una palazzina.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Municipale. Nonostante la caduta da alcuni metri di altezza, al momento sembra che il bambino non sia in pericolo di vita, e che abbia riportato diverse fratture: accertamenti sono ancora in corso, così come le indagini da parte delle autorità competenti per cercare di stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.