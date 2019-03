Incidente alla sfilata di Carnevale: bimbo cade dal carro, è grave

Brutto incidente oggi pomeriggi,o intorno alle 15, alla sfilata del "Carnevale dei Bambini" in centro a Bologna. Durante la parata tradizionale del martedì grasso, un bimbo è caduto da uno dei carri allegorici lungo via Indipendenza, ferendosi in modo grave: sul posto l'ambulanza, che lo ha subito condotto all'Ospedale Maggiore.

Dalle prime informazioni, il piccolo, due anni, è stato ricoverato in codice tre, ovvero quello di massima gravità. Al momento non si conoscono ancora cause e dinamiche della caduta.

Una lettrice era alla sfilata di Carnevale e ci ha dato la sua testimonianza: "Purtroppo è successa una tragedia alla festa di Carnevale .di questo pomeriggio. Esattamente in via Indipendenza un bimbo piccolo è caduto da un carro: lo hanno soccorso e gli hanno fatto diversi massaggi cardiaci...doveva essere solo un pomeriggio divertente e invece...Preghiamo per questo bimbo per favore!".