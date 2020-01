Osteria Grande: assalto alla Banca di Imola, usano carro attrezzi come ariete

Hanno puntato alla Banca di Imola lungo la via Emilia nella frazione di Osteria Grande, nel territorio di Castel San Pietro Terme, entrando in azione questa notte alle due e mezza. Ignoti hanno usato un carro attrezzi e senza pensarci due volte lo hanno utilizzato come ariete per sfondare l'ingresso dell'istituto di credito, collocato al piano terra di una palazzina di due piani.

Da quanto si apprende al momento l'ingresso è stata letteralmente distrutto dal carro attrezzi che sarebbe stato rubato in zona, e poi abbandonato in mezzo alla carreggiata, ma non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito o meno. Sul posto i Carabinieri della stazione di Castel San Pietro e Imola stanno eseguendo tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e rintracciare i responsabili.