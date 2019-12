Lega vs anarchici: guerra di volantini davanti al supermercato

Momenti di tensione questa mattina alla Pam di via Marconi, dove un banchetto della Lega è stato preso di mira da un gruppo di esponenti dell'area anarchica. La denuncia del Carroccio, rilanciata dalla candidata alle regionali Lucia Borgonzoni è che "alcuni 'anarchici e anarchiche' hanno circondato il banchetto della Lega in via Marconi, a Bologna, intimidendo la gente che tentava di avvicinarsi e distribuendo volantini".

Borgonzoni si sofferma sulla frase "non staremo a guardare" scritta nel volantino, parlando di "azioni che sanno di minaccia". Anche la ex presidente del quartiere San Vitale, Ilaria Giorgetti parla dell'accaduto, e lo definisce "il risultato del permissivismo regnante nella nostra città in cui governa il comunismo".

Sul posto più tardi è intervenuta la polizia, con Digos e volanti. Alla fine ognuno dei gruppi ha continuato a distribuire il proprio materiale, nessun passante è stato ostacolato e non si sono registrati incidenti né episodi particolari, fino a che alle 12:30 il banchetto non è stato legato e l'iniziativa chiusa.

(Qui di seguito il volantino distribuito dagli antagonisti)