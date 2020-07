La Città Metropolitana acquista banchi monoposto, cattedre e sedute per le scuole

In vista della riapertura della scuola a settembre, la città metropolitana di Bologna acquista 3.100 banchi monoposto, 2.340 sedie, 160 poltroncine per insegnanti, 121 cattedre e 117 lavagne di diversi tipi e dimensioni. Sono gli arredi scolastici che il Servizio Provveditorato e Patrimonio, dopo aver raccolto il fabbisogno dalle diverse scuole del territorio metropolitano, comprerà nei prossimi giorni, per una spesa totale di circa 181mila euro.

I diversi istituti scolastici potranno inoltre richiedere arredi aggiuntivi direttamente al Commissario straordinario a Roma, acquistabili con i fondi straordinari appena stanziati. Si tratta di arredamento destinato alle scuole superiori.