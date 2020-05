Castenaso: assalto notturno al bancomat in pieno centro

Assalto al bancomat della Bcc felsinea in via Nasica a Castenaso. Il colpo stanotte, intorno alle 2.

L'ingresso dell'istituto di credito è stato completamente distrutto, e accertamenti per capire se la banda di malviventi entrata in azione sia riuscita a rubare il denaro all'interno dell'erogatore di contanti o meno sono in corso.

"E' successo questa notte - spiega a Bologna Today il presidente della Bcc Felsinea di Castenaso, Paolo Angiolini - Il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine, che ringrazio, ha permesso di mettere subito la zona in sicurezza. Al momento non è possibile fare una conta dei danni, e non sappiamo se siamo in grado di riaprire la filiale lunedì, ma siamo già attivi per garantire al più presto l'operatività della banca".

Sul posto i Carabinieri del Norm di San Lazzaro, i militari della locale stazione e la scientifica. Al vaglio anche tutte le videocamere di videosorveglianza.

Indagini sono in corso.