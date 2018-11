Il denaro esce in ritardo dal bancomat, cliente successiva lo fa restituire

Lo sportello aveva emesso le banconote, ma la legittima correntista si era già allontanata. Una distrazione o un malfunzionamento della macchina che stava per costare caro a una 45enne bolognese, ma che però ha avuto un lieto -ed economico- fine.

E' stata infatti un'altra signora ad avvertire i Carabinieri di quella somma, circa 200 euro incastrati nell'erogatore di uno sportello l'altro giorno in via Firenze, proprio mentre quest'ultima di aprrestava a effettuare un prelievo. Dopo diversi accertamenti i militari sono stati in grado di verificare la conguenza del gesto, e quindi hanno restituito la somma alla legittimia correntista, che nel frattempo aveva avvertito la filiale della mancata erogazione.

Secondo quanto ricostruito infatti, sembra che lo sportello, a operazione ultimata, non avesse erogato i contanti, inducendo la correntista ad allontanarsi dallo sportello anzitempo. Le banconote poi sarebbero rimaste bloccate nell'emettitore, fino al ritrovamento da parte della cliente successiva, che poi si è attivata per far restituire la somma.