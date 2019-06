Esplosioni nella notte, due bancomat assaltati: bottino ingente

Doppio assalto notturno ai bancomat della provincia, con due filiali di Castel Maggiore e Crevalcore perse di mira nella stessa notte. A poche ore di distanza l'una dall'altra sabato 22 giugno, due bancomat sono stati fatti esplodere presumibilmente dalla stessa banda di ladri. Il primo caso si è verificato alle 2:30, quando a brillare -con la classica tecnica della 'marmotta'- è stata la filiale del Monte dei Paschi di Siena di via della Resistenza a Castel Maggiore.

Circa un'ora dopo, stessa sorte è toccata alla banca di credito cooperativo di via Provanone, a Crevalcore. Se nel primo episodio il bottino non è stato ancora reso noto, nel secondo caso l'assalto esplosivo avrebbe fruttato ai malviventi circa 20mila euro in contanti. Poche le informazioni disponibili sulle caratteristiche della banda di 'predoni': si parla però di due auto di grossa cilindrata e dal colore scuro viste allontanarsi dopo i colpi.Su entrambi i furti stanno indagando i carabinieri.