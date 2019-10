Fallisce il colpo al bancomat, lasciano l'esplosivo per strada

In quattro a bordo di un'auto Audi A7 hanno cercato di far saltare uno sportello bancomat a Castel Maggiore (Carige di via Gramsci) lasciando poi davanti alla sede il materiale esplosivo, che è stato poi sequestrato dai Carabinieri. In particolare la cosiddetta marmotta esplosiva inserita e la miccia all'esterno.

Sono stati i vigantes de La Patria a notare questa Audi A7 grigia e a farli cosi fuggire. Subito sul posto i Carabinieri della sezione investigativa scientifica che stanno conducendo le indagini.

I Carabinieri della locale Stazione, del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale e della Sezione Investigazioni Scientifiche e Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna hanno poi messo in sicurezza lo stabile che ospita la banca coinvolta.