Inseguimento sulla Trasversale di Pianura: malviventi abbandonano due ordigni per bancomat

Stavano per far saltare in aria dei bancomat della zona ma i carabinieri li hanno inseguiti e durante la fuga hanno abbandonato per strada le cosidette 'marmotte', due ordigni esplosivi improvvisati, in lingua inglese Improvised Explosive Device.

Tutto è successo ieri notte a Medicina, intorno alle 4, durante un controllo dei militari proprio a scopo preventivo dei reati relativi agli assalti ai bancomat. E così sulla Traversale di Pianura i militari hanno visto arrivare, a velocità molto sostenuta, un’autovettura grigia di grossa cilindrata che però alla vista dei carabinieri non si è fermata. Anzi ha accelerato.

Il conducente in fuga si è dileguato in direzione di Castel San Pietro Terme e, nel frattempo, la Centrale Operativa del 112 della Compagnia Carabinieri di Imola ha disposto l’impiego di altre autoradio a supporto dell’inseguimento. Tuttavia i militari non sono riusciti a bloccare il veicolo e, ripercorrendo la strada, hanno ritrovato due ordigni esplosivi improvvisati, in lingua inglese Improvised Explosive Device, abbreviato IED e comunemente chiamati “Marmotte”, abbandonati tra via Bastiana e via Stradelli Guelfi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna per gli accertamenti e i rilievi tecnici. È probabile che i due ordigni siano stati abbandonati dal conducente, o da altri complici a bordo del veicolo, per evitare di farsi trovare in possesso degli stessi, normalmente utilizzati di notte dai criminali per far esplodere i bancomat degli istituti di credito.