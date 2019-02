Castenaso: assaltano le Poste ma il colpo fallisce

Avevano puntato l’ufficio postale in via Villanova 4, nell’omonima frazione del territorio di Castenaso ma l’assalto è fallito. Qualcosa infatti, deve aver disturbato la banda che l’altra notte ha tentato di sfondare la vetrata della porta d’ingresso delle Poste, così come dimostrano i segni sul vetro, ma alla fine il colpo non è riuscito. E nella fuga, i malviventi hanno abbattuto anche un palo della segnaletica stradale. Non si esclude che i colpi inflitti al vetro blindato della porta d’ingresso dell’ufficio abbiano svegliato qualche residente che ha immediatamente lanciato l’allarme: probabilmente, udite le sirene dei carabinieri in arrivo, i malviventi sono fuggiti a gambe levate rinunciando all’assalto. Più o meno quanto accaduto la notte prima a Villafontana, nel Comune di Medicina, dove quattro uomini incappucciati a bordo di una vettura hanno tentato un colpo alla filiale della Banca di Bologna, ma una residente ha lanciato l’allarme: immediata la fuga dei malviventi.