Bancomat: prelievi e pensioni a rischio per lo sciopero dei portavalori

A causo dello sciopero dei portavalori, previsto per domani 1 agosto, e venerdì 2 agosto, c'è il forte rischio che i bancomat restino senza contanti. Una forte presa di posizione che potrebbe rallentare anche gli accrediti delle pensioni, previsti per il primo di ogni mese.

Lo scopero è stato indetto dai sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs che hanno chiesto per i portavalori il rinnovo del contratto nazionale e il suo miglioramento: contratto di settore scaduto nel 2015.

Disagi sono previsti in varie province dell'Emilia Romagna.

L' Ugl Sicurezza Civile, il sindacato confederale più rappresentativo per numero di iscritti della categoria delle guardie giurate però, non ha aderito, pur essendo da sempre parte attiva nei negoziati con le associazioni imprenditoriali di settore: Univ, Anivip, Assiv e delle imprese cooperative Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Federlavoro e servizi e Agci servizi.

“Le trattative sono tuttora aperte e il nuovo incontro si svolgerà a settembre , in quella sede, per primi noi dell’Ugl Sicurezza Civile chiederemo un’accelerazione della situazione e il superamento dei nodi (incremento del salario, l’omogeneità nelle contrattazioni di secondo livello, più diritti per sicurezza e salute in ambiente di lavoro e tutela del personale nelle aree a rischio) che si ripercuotono nella settore. Mobilitare i lavoratori con scioperi continui li penalizza, in primis nella mancata retribuzione l’1 e il 2 agosto per chi aderisce. Inoltre, si inflaziona uno strumento di lotta che in altri frangenti ha garantito risultati fondamentali” - spiega Filippo Lo Giudice, segretario regionale Emilia-Romagna Ugl Sicurezza Civile attraverso una nota.