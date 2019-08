Assalti esplosivi a bancomat, chiesto giudizio immediato per banda di bolognesi

Il pubblico ministero Morena Plazzi ha chiesto al Gip di Bologna il giudizio immediato per gli otto membri della banda del bancomat, arrestata a fine maggio dai carabinieri di Bologna con l'accusa di avere messo a segno 12 assalti esplosivi notturni ad altrettanti sportelli del Nord Italia. Tra questi, nell'inverno-primavera 2019 vennero anche assaltati la Emilbanca di Bentivoglio e la Unicredit di via Mattei, con un bottino rispettivamente di 11mila e 23mila euro. Una accusa anche per un colpo tentato ma non riuscito a una filiale bancaria di Bubano di Mordano, nell'imolese.

Per i furti il gruppo, aveva messo in piedi una vera e propria rete logistica, fatta di case sicure e garages di appoggio, noleggiati appositamente. In carcere, a fine maggio, sono finiti otto bolognesi tra i 28 e i 39 anni, alcuni dei quali vecchie conoscenze della 'mala' locale dedita a questo tipo di reati. Le modalità erano quelle di sempre, con un pacchetto esplosivo piazzato nell'erogatore del bancomat e e fatto saltare, per poi entrare nella filiale e asportare i contanti.