"Bancomattari" in azione: le immagini dei carabinieri\VIDEO

Restano in carcere gli otto "bancomattari" fermati dai carabinieri del comando provinciale di Bologna martedì scorso. Gli otto bolognesi, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, sono accusati di aver fatto saltare in aria almeno una decina di bancomat tra le province di Bologna, Torino, Milano, Rimini e Vercelli.

La modalità era quella della marmotta: inserivano un pacchetto di esplosivo nell'erogatore dell'atm per farlo saltare per poi entrare nella filiale e asportare i contanti. I militari avevano eseguito nei loro confronti otto fermi di iniziato di delitto per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati dall'uso di esplosivo.