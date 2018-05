La bandiera della Croce Rossa a Palazzo d’Accursio

Martedì 8 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: il Comitato di Bologna della Croce Rossa ha consegnato al Comune la bandiera dell’Associazione che fino a domenica prossima, 13 maggio, rimarrà esposta sulla facciata di Palazzo d’Accursio, come segno di vicinanza all’attività preziosa della Croce Rossa.

L'obiettivo delle celebrazioni di questa giornata è di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono le attività svolte dai volontari per la popolazione.

Un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo, 150.000 in Italia, presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi soffre. La festività cade nel giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore dell'Associazione.