Coronavirus, minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta per le vittime | VIDEO

Un minuto di silenzio davanti alle bandiere a mezz'asta del palazzo comunale per commemorare le vittime del coronavirus. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e la prefetta Patrizia Impresa escono da Palazzo d'Accursio e ricordano così, con un momento di raccoglimento, i defunti, per i quali in questo momento nonè stato possibile riservare i funerali religiosi o civili.

Un momento in silenzio, a mezzogiotno, davanti a qualche sporadico passante e alle forze dell'ordine in presidio in piazza Maggiore. Anche Bologna partecipa dunque alla commemorazione nazionale di Comuni e Province in ricordo delle vittime del Covid-19. L'iniziativa nazionale è partita dalla Presidenza del Consiglio, che ha raccolto la proposta dei Comuni della provincia di Bergamo ed è stata rilanciata dall'Anci (Associazione nazionale comuni italiani). (Dire)