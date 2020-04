Montagna, acquisto e ristrutturazione prima casa: "Bando da 10 milioni di euro entro l'estate"

Buone notizie per chi intende acquistare o ristrutturare la prima casa di proprietà in territori montani. L'annuncio arriva dall'assessore alla Montagna della Regione Emilia Romagna Barbara Lori, che punta alla realizzazione di un bando ad hoc a breve.

Rispondendo ad alcune domande proposte attraverso 'Filo diretto con la Regione', il nuovo metodo di comunicazione per mettere in relazione giunta regionale e cittadini, Lori ha spiegato: "Teniamo molto al bando per l'acquisto di prime case o la loro ristrutturazione in aree montane ed è un bando che vorremmo proporre prima dell'estate per costruire il prima possibile una graduatoria".

Il bando prevederà la possibilità di comprare o rimettere a nuovo la prima casa, con un vincolo di residenza del nucelo familiare per una durata sicuramene non inferiore ai 5 anni: "E' un bando che punta a contrastare lo spopolamento di queste aree e vuole aiutare chi vuole andare a vivere in aree montane - ha sottolineato Barbara Lori - e questo prevede anche una serie di progettualità che si intersecano con il lavoro, la mobilità e dei servizi rafforzati nel territorio. Destinati a questo bando 10 milioni di euro".