Bando associazioni, 'vincono' uno spazio anche Vag 61 e Labas: stallo per Xm24

I centri sociali Vag61 e Labas hanno ottenuto l'utilizzo dei loro locali, a livello ufficiale. E' la principale novità dell'esito del bando del Comune sulle Lfa - Libere forme associative, con il quale Palazzo D'Accursio ha messo in palio 10 immobili da gestire per i prossimi anni. Assieme ai due storici centri sociali, anche altre sei associazioni hanno trovato casa.

In vicolo Bolognetti andranno raggruppati l'associazione Nata per Sciogliersi e 32 partners, tra cui Ateliersì, Associazione Orfeonica di Broccaindosso, Arci Bologna, Amici di Piazza Grande, Gruppo Elettrogeno e Associazione Yoda.

Vag61 rimane in Cirenaica nei locali di via Paolo Fabbri 110, sua sede da oltre 10 anni: dentro lo spazio, oltre al cartellone di eventi e serate culturali anche la sede del quotidiano online zic.it e il centro di documentazione dei movimenti sociali.

Altre realtà assegnatarie sono l'Unione Speleologica Bolognese in Piazza VII Novembre; l'associazione musicale "Conoscere la Musica - Mario Pellegrini" in via Frassinago n. 49, il Centro Educazione e Studi sulla Discriminazione in via Marco Polo n. 21/8. In via Polese 17 prenderà sede l'associazione Amici del Future Film Festival, mentre la biblioteca degli oggetti 'Leila' andrà in via serra 2/G.

Gli immobili di via Polese 13 e di via Mirasole n. 31 non sono stati al momento assegnati e vengono quindi proposti in assegnazione alle associazioni non vincitrici che hanno partecipato all'avviso, in ordine di punteggio in graduatoria.

Con Vag61 e Labas, e prima ancora Crash nella nuova sede di via di Corticella (che gli attivisti stanno avviando alla ristrutturazione, ndr) è quasi completo il panorama degli spazi sociali non occupati che hanno ricevuto in assegnazione spazi pubblici da Palazzo D'Accursio. Non così Xm24, che dopo il sofferto sgombero dell'agosto scorso sta intavolando una difficile trattativa con il Comune per un nuovo spazio.

Nei giorni scorsi è uscita l'ipotesi di un capannone in via Zanardi 378, fuori dall'anello della Tangenziale. Troppo lontano per il collettivo, ma Lepore ha fatto capire che non ci saranno altre scelte e anzi, nei prssimi giorni anche il capannone in questione andrà a bando.