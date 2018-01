Rilancio Zona U fra i buoni propositi del 2018: grande risposta al bando

Tra mostre fotografiche, teatro partecipato, percorsi alla scoperta dei luoghi e laboratori di ballo, sono 47 le proposte arrivate alla chiusura del bando di U-Lab, lanciato dal Comune di Bologna per invitare i cittadini a prendersi cura della zona universitaria e di piazza Verdi con iniziative creative. E visto il successo, l'amministrazione ha deciso di prendersi qualche giorno in più per selezionare quelle da realizzare (tempo fino al 10 gennaio).

La commissione che esaminerà le proposte è formata dall'Ufficio dell'Immaginazione Civica-Urban Center in accordo con Comune, Universita', Fondazione Rusconi e Teatro Comunale. Obiettivo del bando e' aprire relazioni con realta' capaci di valorizzare la comunita' e abbiano idee per contribuire al rilancio e alla riqualificazione di questa parte di citta' che costituisce l'ambito di azione del progetto europeo Rock coordinato da Comune e Universita' di Bologna.

Le proposte che sono state inviate, infatti, saranno giudicate a seconda del valore in rigenerazione delle relazioni, cura dello spazio, sostenibilita' delle azioni. Il bando e' rivolto a singoli, associazioni o soggetti riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale. Ogni proposta selezionata sara' finanziata con 2.000 euro, avra' a disposizione uno spazio in piazza Verdi (per attivita' laboratoriali) e uno all'interno del foyer del Teatro Comunale (per incontri e eventi). Ogni proposta dovra' prevedere un minimo di quattro appuntamenti da svolgersi tra gennaio e febbraio. Il percorso dedicato alla zona universitaria proseguira' tra gennaio e marzo con nuove manifestazioni culturali promosse dal Comune lungo via Zamboni.

