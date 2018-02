Bar Bambi, dopo le chiusure il divieto di proseguire l'attività

Il Comune di Bologna ha notificato al titolare del bar Bambi di via San Vitale il divieto a proseguire l’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a seguito di reiterate violazioni all’ordine e alla sicurezza pubblica. L’atto è firmato dal settore Attività produttive e commercio e dispone il divieto a proseguire l’attività e la contestuale decadenza dell’autorizzazione amministrativa relativa al bar Bambi, che deve cessare qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A maggio 2016 e a dicembre 2017 lo stesso bar era stato costretto dal Questore di Bologna a sospendere l’attività rispettivamente per 7 e 30 giorni in considerazione del verificarsi di vari episodi rilevanti per la sicurezza interna ed esterna del pubblico esercizio. A seguito dei provvedimenti del Questore è stato avviato dal Comune il procedimento d’ufficio per il divieto di prosecuzione dell’attività di pubblico esercizio: le memorie difensive prodotte non hanno però dato elementi tali da dissuadere l’Amministrazione ad applicare le disposizioni dell’articolo 15 della legge regionale che disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto è scattato il divieto a proseguire l’attività.