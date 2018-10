Furto al bar del Bononia: scassinata saracinesca, ladri pizzicati sul fatto

Tentato furto all'alba di oggi ai danni del bar del Bononia, in via Sacco e Vanzetti. In due hanno agito, muniti di arnesi da scasso, ma l'allarme ha attivato i soccorsi. Così i malintenzionati sono finiti in arresto. Risponderanno di tentato furto aggravato.

Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri, intervenuti sul luogo, poco prima delle 5 i due avrebbero dapprima scassinato la saracinesca del locale per poi continuare l'opera, armeggiando con tronchesi e cacciaviti intorno alla porta di ingresso del bar. L'effrazione ha innescato l'allarme, attivando i soccorsi. Quando sono giunti sul posto i militari, la coppia di balordi era ancora all'opera. Pizzicati in flagrante, sono stati tratti in arresto.

A finire nei guai, un 39enne bolognese e un 42enne calabrese, entrambi con precedenti specifici all'attivo.