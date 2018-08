Risse, consumo di droga e prostituzione: il Questore chiude due bar

Doppia chiusura per altrettanti bar, a causa delle frequentazioni. Il Questore di Bologna ha deciso di fare abbassare la saracinesca a due diversi locali del territorio bolognese. Nel primo caso si tratta del Bar Shangai, a Bologna, in via Mazzini 1. In questo caso la chiusura è motivata dalle frequenti risse tra ubriachi che sovente si manifesterebbero dentro e nei dintorni del bar, episodi verso i quali i titolari del locale hanno "dimostrato di non avere alcun controllo e di possedere scarsa collaborazione nel garantire la tutela della sicurezza pubblica".

Gestione negligente anche in al bar 24h di Anzola nell'Emilia di via Caprini. Qui i numerosi controlli dell'Arma hanno evidenziato "la presenza di persone gravate da pregiudizi penali o di polizia, di assuntori di sostanze stupefacenti e di giovani donne dedite al meretricio". Anche qui risse tra avventori e soggetti giudicati 'socialmente pericolosi'.

Le serrande in via Mazzini resteranno chiuse per due settimane , mentre per il bar di Anzola il fermo sarà di una settimana.