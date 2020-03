Coronavirus, un bar in centro: "State a casa, colazione e pranzo li porta il cinno"

Pranzo e colazione a domicilio per affrontare l'emergenza coronavirus senza perdere le vecchie abitudini. È l'iniziativa del Miky e Max di via Orfeo che lancia il servizio per tutti i suoi clienti. Nessuna maggiorazione, ma si richiede una spesa minima di 10 euro. L'area compresa è quella tra porta Castiglione, porta Santo Stefano, via Santo Stefano, via Castiglione e piazza dei Tribunali.

"Cari amici ed amiche del M&M – scrivono – stiamo prendendo tutte le precauzioni per offrirvi un ambiente sicuro qui ma siamo consapevoli che molti di voi preferiscono restare in casa in questo periodo difficile per tutti. Allora abbiamo pensato di fare qualcosa in più per affrontare questo problema e allo stesso tempo non farvi rinunciare alla colazione o al pranzo attivando il servizio di consegna a domicilio".

"Facciamo così rinascere anche la figura del 'Cinno del bar' che arriva nelle vostre case o nei vostri uffici con caffè pastarelle e panini! Ovviamente dobbiamo mettere alcune limitazioni sia di orario, spesa e area servita. Come orari il servizio di consegna a domicilio è il seguente – proseguono – colazione 8.30 - 10 Pranzo 12-14. Per la spesa non mettiamo alcuna maggiorazione ai nostri prezzi ma per la consegna a domicilio richiediamo una spesa di almeno 10 euro".

"Speriamo gradiate questa nostra iniziativa – concludono – che per noi comporta un maggiore impegno ma che affrontiamo volentieri perché il Miky e Max è anche la vostra casa e quindi voi siete la nostra famiglia".