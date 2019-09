Bar nel cortile del comune, è ancora polemica, Bosco (Lega): 'Vende alcool ai minori'

"L'assessore Matteo Lepore viene qui a rispondere alle domande che gli vengono fatte oggi, ma ancora non risponde a quelle che io gli faccio da tempo sul 'Luogo comune", il bar che si trova nel cortile del pozzo di Palazzo D'Accursio "e che vende alcolici ai minorenni".

Ad attaccare l'assessore sulla questione è il consigliere comunale della Lega, Umberto Bosco, che parlando con i cronisti a margine del question time spiega che "è da inizio agosto che chiedo spiegazioni sulla vicenda". Da parte sua, Bosco ricorda di "aver già fatto delle segnalazioni, documentate, sul fatto che lì si vendono alcolici ai minorenni, ma il Comune finora non ha voluto multare il gestore".

Inoltre, aggiunge, "so che l'amministrazione ha fatto delle altre verifiche il 9 agosto, rilevando irregolarità relative all'autorizzazione e sempre in merito alla questione dell'alcol, visto che mancavano le tabelle e l'etilometro". Tuttavia, conclude Bosco, "il mio sospetto è che si voglia procrastinare la risposta per far arrivare a scadenza naturale l'assegnazione senza prendere provvedimenti nei confronti del gestore, che vende alcol ai minorenni e sarà presto denunciato all'Autorità giudiziaria per altre irregolarità". (Ama/ Dire)