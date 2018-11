Gaggio Montano: parapiglia al bar, rompe un boccale e minaccia i Carabinieri

In due sono entrati in un bar di Gaggio Montano sabato pomeriggio alle 17 e hanno iniziato a infastidire i clienti. Quando la barista si è rifiutata di servire loro altre bevande alcoliche, perché già "alticci", l'hanno spintonata, così sono stati avvertiti i Carabinieri.

I militari dell'Arma di Vergato hanno cercato di riportare alla calma i due uomini incensurati, entrambi romeni di 40 e 31 anni, residenti nella località appenninica, ma all'improvviso uno di loro ha spaccato un boccale di vetro e li ha minacciati, ma è stato disarmato. Sono stati arrestati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il processo per direttissima è previsto per oggi.