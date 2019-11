Pretende dalla barista un caffè con la cannuccia: al "no" spacca tutto e dà calci al titolare

Un uomo entra in un bar e chiede un caffè con la cannuccia. Fino a qui sembra una barzelletta, ma l'epilogo della vicenda avvenuta ieri sera in un bar di Via del Lavoro non fa affatto ridere: è finita infatti con calci e danneggiamenti al locale, oltre che con uno spavento per la giovane barista che si è vista aggredita per non aver potuto soddisfare la bizzarra richiesta.

Sono le 20.45 e al caffè "Girasole" fa ingresso un uomo di origini marocchine classe '83 visibilmente ubriaco che chiede alla giovane barista cinese una cannuccia per bere il caffè. Alla risposta negativa (la cannuccia non ce l'aveva davvero) lui si scatena e comincia a rompere tutto quello che gli capita a tiro, fra salvadanai e oggetti vari del locale.

A quel punto interviene anche il titolare dell'esercizio pubblico, un cinese classe 1963, che si prende dei calci. All'arrivo della Polizia il marocchino viene denunciato per lesioni e danneggiamento aggravato. Si tratta di un soggetto senza fissa dimora, irregolare e con vari precedenti.