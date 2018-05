Navile: "Devi pagare!" Barista e clienti minacciati con il coltello

Violento e anche ubriaco il ferrarese di 41 anni arrestato ieri sera alle 20.30 nei pressi di un bar di via Erbosa, nel quartiere Navile.

L'uomo, che solitamente non pagava le consumazioni e aveva spesso atteggiamenti molesti, è entrato e ha chiesto da bere, ma la titolare, una cinese di 24 anni, che più volte aveva subito le sue intemperanze, ieri sera lo ha affrontato: "Però devi pagare prima!" Il ferrarese improvvisamente ha estratto un coltello a serramanico e l'ha minacciata. Cacciato dal locale, l'uomo ha iniziato a infastidire gli altri clienti con atteggiamento aggressivo e nuovamente ha insultato e puntato la lama contro una 34enne marocchina che cercava di riportarlo alla calma, così la barista ha chiamato il 113. E' stato arrestato per tentata rapina e sanzionato per ubriachezza. Ha alle spalle diversi precedenti per resistenza e furti. E' in carcere in attesa della convalida dell'arresto.