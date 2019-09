Litigano al bar: titolare ferita all'occhio da sedia volante

Ha rimediato ferite a un occhio la titolare di un bar della Cirenaica che ieri sera è stata suo malgrado coinvolta in una accesa lite, in via Masia. La donna, cittadina cinese, aveva chiamato il 113 per segnalare un muscolare diverbio tra un uomo e un'altra donna.

Quando la volante è arrivata però, poco dopo mezzanotte e mezza, dell'uomo non c'era più traccia. Ancora presente la donna, poi identificata come una 41enne cittadina romena, a continuato a dare in escandescenze anche davanti agli agenti. Alla fine, per lei è scattata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per le lesioni aggravate causate alla barista. Durante la lite, infatti, sembra che sia volata anche una sedia di plastica, che sarebbe poi finita per colpire la donna.