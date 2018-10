Ubriaco e molesto, si chiude nel bagno del bar, poi arriva la Polizia

Si è presentato al bar intorno alle 10.40 e ha cominciato a molestare gli avventori dello Xahoma di Piazza VIII Agosto chiedendo birra e denaro. Si è poi allontanato per un po', ma non era finita lì.

Dopo qualche ora infatti (sono le 13.40) torna al bar e comincia a urlare, poi si chiude nel bagno del locale costringendo la titolare a chiamare le forze dell'ordine. All'arrivo della Polizia viene accompagnato in Questura, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Si tratta di un marocchino nato nell'82.