"Barbarie sotto le Due Torri": la storia sulla sofferenza degli ebrei bolognesi

Un libro che racconta la sofferenza degli ebrei a Bologna, vittime della "banalita' del male". È quello scritto da Lucio Pardo e che sara' presentato il 28 gennaio, alle 16, alla Sinagoga di Bologna, in via Mario Finzi. "Barbarie sotto le Due Torri" rida' voce alle vittime delle legge razziali in Italia in un volume-testimonianza scritto dal presidente della Comunita' ebraica di Bologna, in collaborazione con l'Assemblea legislativa della Regione e con il patrocinio del Comune di Bologna.

La tragedia della "difesa della razza si abbatte' anche su Bologna, una citta' dove la comunita' ebraica era inserita, tanto da avere una Sinagoga e da annoverare fra gli iscritti alcuni dei nomi piu' illustri dell'Universita' piu' antica del mondo", scrive nell'invito all'incontro la Regione Emilia-Romagna. Ma tutto questo non basto' perche' "in poche settimane anche il capoluogo emiliano si macchio' dell'infamia delle razziali", continua la Regione. Nel volume si affrontano "i drammi quotidiani dei singoli, come sempre avviene durante i 'grandi fatti'".

Trovano voce quindi, le tragedie di intere famiglie come i Calo' e i Saralvo, "completamente annientate dalla 'soluzione finale'" e si rivivono i drammi di Mario Finzi, del rabbino Orvieto e della famiglia Sermoneta. "In occasione della Giornata della memoria 2019, come Assemblea legislativa abbiamo sentito la necessita' di collaborare con la comunita' ebraica per realizzare una pubblicazione in cui Lucio Pardo intreccia il proprio racconto con una ricostruzione storiografica dei principali fatti di quei drammatici anni perche' ricordare e' un modo per non dimenticare ed evitare il ripetersi di ignobili tragedie", dice la presidente dell'Assemblea Simonetta Saliera, che ha scritto la prefazione del libro.

