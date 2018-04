Incidente a Baricella: auto finisce nel canale, donne salvate da due automobilisti

Tragedia sfiorata oggi a Baricella in via Ardo Guidetti: intorno alle 16 una Fiat 500, con due donne a bordo di 66 e 87 anni, è finita in una canale dopo lo scontro con una Fiat Punto condotta da un 20enne.

In attesa dei soccorsi, due automobilisti in transito hanno ripescato due donne che rischiavano di annegare. Tutte e tre le persone coinvolte nell’incidente, sono state trasportate in codice 1 all’Ospedale di Cona per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i CC del NORM di Molinella e Stazione Baricella.