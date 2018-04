Baricella, stop alla discarica: Herambiente ritira il progetto

Herambiente ha ritirato il progetto per l'ampliamento della discarica di Baricella, in provincia di Bologna. A dare la notizia sui social questa mattina il sindaco di Minerbio, Lorenzo Minganti. Esultano i 5 stelle, che hanno condotto insieme a comitati e ambientalisti la battaglia sulla discarica. "La notizia che l'ampliamento della discarica di Baricella non si farà più è una vittoria di tutti quei cittadini che si sono sempre battuti contro uno scempio ambientale che avrebbe provocato danni irreparabili al territorio", afferma in una nota la consigliera regionale M5s Silvia Piccinini, che ora invoca il sigillo della giunta Bonaccini. "Adesso tocca alla Regione mettere una pietra tombale su questa discarica, escludendo categoricamente che in un prossimo futuro ne possa sorgere un'altra", conclude la pentastellata.

Per oggi era in programma una nuova riunione della Conferenza dei servizi in merito al progetto e di recente, sull'ampliamento era intervenuto con una nota il sindaco di Baricella, Andrea Bottazzi, spiegando di aver inviato proprio alla Conferenza dei servizi "un documento tecnico approfondito, costruito in mesi di lavoro, in cui si esprimeva un inequivocabile 'no' al progetto. Il parere negativo era supportato da osservazioni tecniche, perché un parere negativo generico o 'politico' non sarebbe stato neanche preso in considerazione". Posizione che l'amministrazione di Baricella aveva sottolineato di voler ribadire nella riunione di oggi, "tenendo ferme le motivazioni già espresse- ha scritto il sindaco- di cui rivendichiamo la fondatezza e la validita'".

In precedenza, al termine della riunione della Conferenza dei servizi tenutasi a gennaio, lo stesso Minganti aveva scommesso sullo stop: "Si va nella direzione del diniego dell'autorizzazione", fu il pronostico del primo cittadino di Minerbio. Ora, a quanto pare Herambiente ha rinunciato al progetto ed esulta il Comitato pro ambiente e contro l'ampliamento della discarica: "Il fatto che Herambiente abbia ritirato il progetto di ampliamento della discarica di Baricella, da 1 milione e 850mila tonnellate di rifiuti speciali anche pericolosi, è per noi una bellissima notizia. È il coronamento degli sforzi di molti cittadini che hanno creduto di poter contrastare quello che pareva inevitabile" (PAM/DIRE)