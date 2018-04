Baricella, quel ponte 'Ancora senza protezione nonostante il risarcimento'

Un incidente d'auto qualche hanno fa ha abbattutto la ringhiera di sicurezza di un ponte nella frazione Boschi di Baricella: da allora il parapetto è rimasto nelle acque del corso d'acqua sottostante, riemergendo nei periodi di secca per poi riscomparire con l'acqua alta.

"Il problema è la sicurezza che manca da quando la balaustra è stata abbattuta, ovvero dal febbraio 2016 - spiega un residente della zona - fra l'altro so per certo che il Comune di Baricella ha ricevuto da già due anni il risarcimento per il danno. Questi soldi evidentemente sono stati spesi in altro modo e non per la sicurezza di chi questo ponte lo percorre in automobile, a piedi o in bicicletta".

"Ciò che resta della vecchia ringhera è materiale marcio e fatiscente - continua il cittadino G.G. - poi c'è solo nastro di plastica. In alcuni gruppi Facebook popolati da residenti di Baricella e dintorni le foto sono state più volte pubblicate e probabilmente viste anche dall'Amministrazione Pubblica. Ci chiediamo perchè non sia stato fatto ancora nulla, nonostante il tempo trascorso".