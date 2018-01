Incendio a Baricella: a fuoco bed & breakfast, disagi al traffico

Dopo qualche ora è stato domato l'incendio che domenica ha divorato uno stabile di un piano adibito a Bed & Breakfast, in zona Savena Vecchia a Baricella. La chiamata al 115 è giunta nel primo mattino: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Molinella e Budrio e i Carabinieri. Il traffico è stato bloccato per circa un'ora, causando qualche disagio. Al vaglio dei militari le cause che hanno permesso alle fiamme di svilupparsi, non è esclusa una causa elettrica.