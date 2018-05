Bazzano, guida pericolosa: 22enne sferra un pugno a un Carabiniere, arrestato

Controlli rafforzati alla circolazione stradale a Bologna e Provincia, durante le ultimi festività, tra il 25 aprile e il 1° maggio.

Un 22enne modenese, residente a Crespellano, è finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per aver aggredito un Carabiniere. Tra le centinaia di automobilisti identificati, tre sono stati denunciati tra Imola, Mordano e Vergato.

Pugno al Carabiniere

E’ successo ieri notte in via Provinciale Est a Bazzano, quando una pattuglia dei Carabinieri ha intimato l’alt al giovane alla guida dell'Alfa Romeo Giulietta che viaggiava "con un’andatura pericolosa, incurante della presenza di tre passeggeri, due ragazze e un ragazzo, che stava trasportando" fanno sapere dall'Arma. Il giovane non era lucido e faceva fatica anche a parlare, così i militari lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso, dove ha sferrato un pugno in faccia a un Carabiniere e ha tentato la fuga, ma è stato subito raggiunto e ammanettato.

Il militare è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni per “Trauma contusivo del volto e abrasioni multiple secondarie per opera di terzi”. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’automobilista è stato sottoposto alla detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattina odierna.