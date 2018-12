Bazzano: esplosione nella notte, 'marmotta' fa saltare il bancomat

Brutto risveglio per i residenti di Bazzano, Valsamoggia, poco dopo le 4.30 di questa notte. Il bancomat Banco di San Geminiano e San Prospero di via Circonvallazione sud è stato fatto esplodere ed è andato completamente distrutto.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione che hanno ipotizzato che la banda che h agito possa essere composta da tre persone. In via di quantificazione il bottino. Per far saltare lo sportello automatico è stata utilizzata la tecnica della “marmotta”, un parallelepipedo artigianale di metallo collocato all'interno dell'erogatore di banconote. I militari hanno avviato le indagini e stanno esaminando le telecamere di sorveglianza.