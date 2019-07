Bazzano: danno fuoco a un campo, nei guari tre minori

Avrebbero dato fuoco a un campo di proprietà di un 50enne e sono stati denunciati. Protagonisti tre minorenni che dovranno rispondere di incendio doloso.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri 23 luglio a Valsamoggia, nel territorio di Bazzano, e precisamente in via del Parallone. A chiamare il 112 sono stati i residenti che hanno visto le fiamme provenire dal campo. Quando i Carabinieri della stazione sono arrivati sul posto, hanno trovato tre ragazzini, due di 17 e uno di 15 anni, che, per motivi ancora da accertare, avrebbero appiccato il fuoco, ed è scattata la denuncia.