Furto in villa a Bazzano, nuove segnalazioni su colpi in zona: ad agire potrebbe essere stata la stessa 'banda'

Dopo il tragico epilogo del furto in villa a Bazzano di ieri mattina, i carabinieri fanno sapere che stanno giungendo altre segnalazioni di colpi nella zona, perpetrati nelle stesse ore. Ieri si erano raccolte le prime due denunce ai danni di un bar e di uan azienda. A questi si starebbero aggiungendo, nelle ultime ore, nuove segnalazioni. Ciò lascia ipotizzare - sostengono gli investigatori - che ad agire possa essere stata la stessa banda che ha preso di mira la tenuta nella quale vive il custode che ha fatto fuoco, colpendo e uccidendo uno dei soggetti che furtivamente si sarebbero introdotti nella proprietà.

Intanto le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la drammatica vicenda. Dagli ultimi aggiornamenti si apprende che in queste ore sono in corso gli esami balistici a cura dell'esperto della Procura di Bologna, che permetteranno di individuare il modus operandi del custode. Lo stessa Procuratore, Giusepep Amato, attarevrso una nota diffusa ieri, aveva spiegato di voler "procedere con gli accertamenti tecnici con l'ausilio della Scientifica dei Carabinieri", per "verificare le modalità di esplosione del colpo", in modo da capire se l'episodio possa essere qualificato come legittima difesa, o se invece ci sia stato un eccesso colposo da parte del custode.

Bazzano, interrogato il custode. Si indaga per omicidio preterintenzionale

Ieri era stato interrogsentito il custode, bolognese 68enne. L'ipotesi di reato è quella dell'omicidio preterintenzionale, anche se l'esito dell'autopsia e della perizia balistica - appunto in corso oggi - potrà mutare il capo di accusa nei confronti del 68enne.

Durante l'interrogatorio la difesa ha spiegato come le intenzioni dell'indagato fossero quelle della dissuasione, e che i colpi sparati siano stati indirizzati verso un punto buio, nonostante i malviventi si fossero avvicinarti alla porta di ingresso.

Bazzano, preoccupazioni nella zona sul tema sicurezza

Sul problema dei furti nella zona del furto sfociato nel sangue, si erano espressi i residenti del luogo ai microfoni di BolognaToday, denunciando un nuovo incremento di 'colpi'.

Lo stesso sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, appena dopo il fatto si era sfogato non nascondendo il problema di presidio: "Dovevano arrivare più militari. Zero in più ne sono arrivati. Dovevano arrivare risorse. Zero in più ne sono arrivate". E poi ancora: "Basta prendere in giro le comunità ".

Il fatto

Un tentativo di furto in casa finito in tragedia. Cosìs arebbe morto un giovane uomo - sulla ventina d'anni, ma ancora non identificato perchè privo di documenti -ucciso a colpi di arma da fuoco ieri, intorno alle 5, nella provincia di Bologna, a Bazzano (Valsamoggia).

L'anziano avrebbe prima scorto delle luci intorno ad un capanno all'interno del villino, poi udito strani rumori proprio davanti la porta di casa nella quale i due coniugi vivono in qualità di custodi. A quel punto l'uomo ha preso l'arma e fatto fuoco, sparando in aria e alla cieca, secondo la sua versione raccolta. Sarebbero stati esplosi 5 colpi di pistola, partiti prima da una finestra, poi da un'altra. Uno di questi avrebbe raggiunto il giovane, ammazzandolo.