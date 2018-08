Furto in casa a segno: 'Siamo tecnici del gas', e se ne vanno con i contanti

La scusa è di quelle banali, ma i malviventi sono stati molto convincenti, a partire dalla qualità delle uniformi sfoggiate. Un 84enne è rimasto vittima di un furto in appartamento con raggiro: è successo venerdì scorso, a Bazzano.

In due hanno suonato nella tarda mattinata al campanello di casa e hanno dichiarato di essere tecnici del gas: uno dei due -secondo quanto descritto dalla vittima- indossava anche una uniforme tipo forze dell'ordine molto verosimile, mentre l'altro era munito di casacca e cartellino identificativo.

L'anziano alla fine si è convinto e i due una volta entrati hanno messo in atto la classica tattica: mentre uno ha distratto la vittima, il complice ha trafugato contanti, libretti di risparmio e anche le carte bancomat. Il bottino finale in contanti della truffa si aggira intorno ai 700 euro.

Ancora una volta sono gli anziani a essere maggiormente presi di mira, e l'invito dei Carabinieri -la cui staizone di Bazzano sta indagando sull'accaduto- è quello di non aprire agli sconosciuti per visite inattese, anche se con cartelli identificativi. In caso di dubbi è bene non aprire e chiamare il 112.