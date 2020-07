Bazzano: fuga di gas in strada, tratto chiuso al traffico

Alle ore 21:30 circa di domenica 19 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Bazzano, in viale dei Martiri, per una fuga di gas in strada.

La squadra giunta sul posto, ha provveduto all'ispezione con gli strumenti per la rilevazione del gas, di alcuni punti della strada e del marciapiede. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico.

Subito attivato il pronto intervento di Hera. I tecnici, su indicazioni dei vigili del fuoco, hanno intercettato la perdita e provveduto alla messa in sicurezza dello scenario. Non si sono registrati feriti e non si è reso necessario evacuare persone dalle vicine abitazioni.