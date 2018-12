VIDEO| 'Bella ciao' in chiesa al concerto di Natale, è polemica

Nela Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, in via Fiacchi, zona Pontevecchio, nella scaletta del concerto natalizio del coro c'era anche Bella Ciao, scatendando polemiche.

"Un canto di guerra e divisivo, connotato evidentemente e notoriamente da un significato politico, non dovrebbe essere cantato in quel contesto e in questo momento, inaccetabile" ha detto il deputato di Forza Italia Galeazzo Bignami.