Allontanato da casa, torna e minaccia i familiari: in manette

Si è presentato domenica sera alla casa dove abitavano la madre e la sorella, dalle quali era stato allontanato, e ha ripreso a dare in escandescenze. Un 19enne è stato arrestato dai Carabinieri di Bentivoglio: il ragazzo è stato trovato in forte stato di agitazione, e non ha risparmiato di colpire anche i militari quando si sono presentati nell'abitazione.

Il 19enne, dopo aver minacciato sia la madre che la sorella ha deviato le proprie violenze sull'auto della donna e sugli interni dell'abitazione. Il giovane era già stato allontanato in seguito a un provvedimento cautelare emesso nel novembre scorso e basato su fatti analoghi accaduti l'estate scorsa. Alla base dei crescenti screzi tra il ragazzo e a famiglia, sembrano motivi di denaro.