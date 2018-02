Bentivoglio, torna a casa della ex moglie e picchia il cognato, in manette 44enne

E' tornato a casa di sua moglie e dei suoi tre figli e, dopo aver dato in escandescenze, ha picchiato il fratello di lei. E' finita con l'arresto l'aggressione di un operaio 44enne ai danni della famiglia della sua ex compagna.

E’ successo martedì pomeriggio, quando la Centrale Operativa del 112 di Molinella ha ricevuto la telefonata di una donna spaventata che chiedeva aiuto perché era stata aggredita dal marito e temeva per l’incolumità dei suoi tre figli minori.

All’arrivo dei Carabinieri di Bentivoglio, aiutati da quelli, di Malalbergo e Molinella, l’uomo non era in casa. I militari lo hanno rintracciato poco dopo a Santa Maria in Duno, una località del comune di Bentivoglio.

Accompagnato in caserma per approfondire i dettagli della vicenda, il soggetto, cittadino armeno gravato da precedenti di polizia e risultato richiedente asilo politico per motivi umanitari, ha ammesso di aver avuto un diverbio in famiglia, ma senza conseguenze.

Lo scenario emerso in seguito agli accertamenti, però, appariva completamente diverso. L’uomo, infatti, alcolizzato e socialmente pericoloso, non solo aveva violato un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in questo caso la donna, ma aveva anche usato le maniere forti, danneggiando i mobili dell’abitazione e picchiando il cognato che si trovava in casa con la sorella. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 44enne è finito in carcere. Il cognato della donna, è stato soccorso dai sanitari del 118 e giudicato guaribile in quindici giorni.