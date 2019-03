Spaccio di cocaina a Bentivoglio: in manette 34enne incensurato

Lo hanno notato mentre concludeva uno scambio di droga e denaro a bordo di una strada, dietro a un furgone. Così è finito in manette un 34enne, residente nel comune e incensurato, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato effettuato l'altro giorno a opera degli uomini e delle donne della Polizia Locale Reno-Galliera comandati da Massimiliano Galloni. Al presunto pusher, mentre si concludeva la transazione, si sono avvicinati due agenti in borghese, che hanno identificato e segnalato anche un 51enne -il 'cliente' dell'uomo- come assuntore. Nella successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto circa 400 euro in contanti e quasi un etto di polvere bianca, poi identificata come cocaina. Il 34enne è così finito agli arresti.